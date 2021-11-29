ملحن مصري: تزوجت منة فضالي عرفي وطلقتها "عشان مبحبش اللبس العريان".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف الملحن المصري محمد ضياء عن سبب طلاقه من الفنانة منة فضالي.

وقال ضياء، خلال لقائه في برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة النهار: "لما يكتمل شروط العرفي كلها أعتقد يبقى حلال، بما فيهم الإشهار والولي، ده حصل بعقد وإتعمل له صحة توقيع في محكمة بس مكنتش عايز أعلن الموضوع".

وأضاف: "أنا عملت ده عشان الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، عملته كإنه خطوبة، حتى لو لمسة إيد يبقى حلال، مؤقتا لغاية ما أدخل مرحلة الزواج الرسمي".

وتابع: "أمها كانت معانا من أول يوم لآخر يوم، وممكن أجيب لك الصور".

وأكمل: "أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة. عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلتلها إبعدي كده".

وعن سبب طلاقهما قال: "صورة شفتها معجبتنيش، أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس عريان شوية، أنا مبحبش اللبس العريان".

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