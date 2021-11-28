رسالة مؤثرة من وائل عبدالعزيز لشقيقته ياسمين: "دموعك غالية عليا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة مؤثرة، بعد بكائها خلال ظهورها الأول مع الإعلامية مني الشاذلي في برومو برنامج معكم، عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشر وائل صورة لياسمين خلال بكائها بالحلقة، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "بحبك ودموعك غالية عليا قوي.. معلش اختبار من ربنا" حسب "الموجز".

بكت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بشدة أثناء حديثها عن أزمتها الصحية بالفترة الماضية، خلال برومو حلقتها في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت صفحة منى الشاذلى، على إنستغرام، برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضها قريبا عبر شاشة cbc.

وقالت الشاذلى خلال البرومو: "ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، في رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت".

وقالت ياسمين عبدالعزيز: "كنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادي.. مش قادرة اصدق أني قاعدة في برنامج وأتكلم عن الموضوع ده.. 3 حاجات مبتشريش بالفلوس: الصحة الاحترام وحب الناس".

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