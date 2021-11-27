رشوان توفيق يبكي وحالته النفسية سيئة.. ابنته الصغرى قاضته في المحاكم

صورة أرشيفية.

المصدر:
  • القاهرة - متابعات
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بكى الفنان رشوان توفيق وهو يسرد أحداث القضايا التي رفعتها ابنته وزوجها ضده، مبدياً حزنه الشديد بسبب تصرف ابنته وزوجها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية بكى الفنان رشوان توفيق خلال مكالمة تليفونية مع الصحيفة، وطلب من كل متابعيه الدعاء له بالمرور من هذه الأزمة، حيث إنه يعيش حالة نفسية سيئة.

وقالت الصحيفة إن سبب الحالة النفسية السيئة التي يعيشها رشوان توفيق، هو القضايا المرفوعة من ابنته الصغرى ضده، والتي كشف عنها خلال برومو حلقته من برنامج "واحد من الناس"، حيث يحل الفنان رشوان توفيق وعائلته في ظهور خاص مع الإعلامي عمرو الليثي، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن الفنان القدير.

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