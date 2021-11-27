إعلامية لبنانية تؤكد طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت نضال الأحمدية: "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم".

ولم يعلق كلا من شيرين أو حسام حبيب على ما قالته الإعلامية اللبنانية أو ما تداوله جمهور التواصل الاجتماعي بشأن طلاقهما حتى الآن.

كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) November 26, 2021

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