«هيمنع الناس تغني في الحمام»..زوج نيللي كريم يسخر من هاني شاكر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار هشام عاشور، زورج الفنانة المصرية نيلي كريم، موجة من الجدل بعد سخرية من قرارات الفنان هاني شاكر الاخيرة بحق مؤدي المهرجانات.

وسخر هشام عاشور، من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وموقفه من مطربي المهرجانات، بعد قرار منع 19 منهم من الغناء.

ونشر هشام عاشور، في "إنستغرام"، صورة لخبر ساخر بشأن الفنان هاني شاكر، يقول نصه: «هاني شاكر يصدر قرارًا بمنع أي شخص من الغناء في الحمام إذا لم يكن عضوًا في نقابة المهن الموسيقية».

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت منع مؤدي مهرجانات من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وغيرهم.

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