تحية مدهشة من خبيرة تجميل إلى الراحلة سهير البابلي «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدمت خبيرة التجميل نانسي زيدان، الشهيرة على منصة «تيك توك»، تحية وصفها الجمهور بأنها مدهشة، حيث استطاعت وبمهارة عالية في استخدام الماكياج أن تجسيد شكل الراحلة سهير البابلي التي وافتها المنية منذ أيام عن عمر ناهز 86 عامًا.

ونشرت نانسي مقطع فيديو لها وهي تتحول بالخطوات لتجسيد شكل الفنانة الراحلة سهير البابلي من خلال مشهد من مسلسل «بكيزة وزغلول» في دور بكيزة هانم، ومشهد آخر في دور سكينة خلال مسرحية «ريا وسكينة».

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