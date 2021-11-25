عادل شكل يشتكي «تنمر» هاني شاكر: حضحك عليك مصر كلها «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هاجم المشجع الكروي المصري عادل شكل، الفنان هاني شاكر، بعدما قام الاخير بقليده بطريقة ساخرة، خلال ندوة إعلامية، ووصف شكل الأمر بـ «التنمر».

وقال عادل شكل في تصريحات له على «فيس بوك»: «هاني شاكر..طالع يتنمر عليا...وبيقول إنه بيقلدني».

وأضاف: «انتظرني وأنا بقلدك حضحك عليك مصر كلها...أنت مين في مصر.. كلنا ولاد 9...اصحي...فووق.. سيبك من الوهم اللي أنت عايش فيه». بحسب صحيفة «الوطن».

وكان الفنان هاني شاكر قد قام بتقليد عادل شكل في طريقة غنائه، مؤكدا أن «شكل» مغني مهرجانات، وليس كما يتم الترويج له بأنه صاحب فيديوهات كوميدية.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت بيانًا توضيحيا،بشأن أزمة وقف 19 مؤدي مهرجانات عن الغناء.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا وتدعو إلي العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوي لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

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