محمد عبده على طريقة مايكل جاكسون واستقبال بالأحضان لأصالة نصري (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر فيديو لفنان العرب محمد عبده، منصات التواصل الاجتماعي، مقلدا حركة شهيرة للفنان الأميريكي مايكل جاكسون، ولفت فنان العرب، أنظار جمهوره الكبير على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد، بأداء إحدى رقصات المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون.

وعلى غير عادته ظهر الفنان السعودي، بملابس «كاجوال»، أثناء أداء أغنية «فوق هام السحب»، محتفيا بفوز فريق الهلال بدوري ابطال آسيا، وسط تفاعل واسع من جانب الجماهير والحضور.

تداول رواد مواقع التواصل، لحظات استقبال عبده للفنانة أصالة نصري بالأحضان، وبطريقة طريفة قبل انطلاق الحفل. وظهرت أصالة مرتدية قميص الهلال، واحتفل السعوديون ومشجعو الهلال بهذا الإنجاز مع فريقهم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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