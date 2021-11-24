هاني شاكر يمنع محمد رمضان من الغناء: «خلع هدومه»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان هاني شاكر عن مفاجأة، أثناء مؤتمر صحافي أقيم في قصر ثقافة السينما، وهي أن الفنان محمد رمضان، لن يصعد مرة أخرى للغناء على أي مسرح، إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وإخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

وأوضح هاني شاكر، أن محمد رمصان كان تعهد بعدم «القلع» والالتزام بارتداء ملابسه في أثناء الغناء على المسرح، ولم يلتزم به، وهو ما أدى إلى اتخاذ نقابة الموسيقيين، قرارا نهائيا بعدم غنائه بمصر مرة أخرى، إلا بعد التحقيق معه في نقابته.

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