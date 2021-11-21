وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت الممثلة المصرية سهير البابلي اليوم الأحد عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

وكانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

وكان الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية خصوصاً بعد دخولها العناية المركزة.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي عام 1935 وعشقت التمثيل منذ طفولتها مما دفعها إلى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن. .

نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

جاءت انطلاقتها من المسرح الذي ظل حتى النهاية عشقها الأول فقدمت عشرات الأعمال للقطاعين العام والخاص منها (القضية) و(الفرافير) و(نرجس) و(مدرسة المشاغبين) و(على الرصيف) و(الدخول بالملابس الرسمية) و(العالمة باشا) و(عطية الإرهابية) لكن أشهرها على الإطلاق كانت (ريا وسكينة) مع الراحلين شادية وعبد المنعم مدبولي.

وفي السينما قدمت أفلام (يوم من عمري) و(جناب السفير) و(أخطر رجل في العالم) و(أميرة حبي أنا) و(حدوتة مصرية) و(السيد قشطة) و(دقة زار) و(الأونطجية) و(استقالة عالمة ذرة) و(السيد قشطة) و(ليلة عسل) وغيرها.

أما الدراما التلفزيونية لم تنل مساحة كبيرة من مشوارها حيث قدمت مسلسلات (جراح عميقة) و(الليل الطويل) و(الشاهد الوحيد) و(بكيزة وزغلول) و(قلب حبيبة).

اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب.

في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

تزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات أشرف السرجاني الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.

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