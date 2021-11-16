القضاء الكويتي يصدر قراره بشأن روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة كويتية بإدانة محام وصحفي بقضية قذف رفعتها ضدهما الفاشينيستا، خبيرة التجميل، روان بن حسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لروان بعد صدور الحكم النهائي في القضية التي رفعتها ضد محام يدعى فهد الحداد والصحفي أبو طلال الحمراني، اللذين اتهماها بالتورط في قضية غسيل الأموال قبل عام.

وعلقت: "في ناس تحبني تستحق إنها تفرح معاي، قبل سنة طلع محامي اسمه فهد أنور الحداد، على انستغرام، مع صديق له اسمه ابو طلال الحمراني، وفي هاللايف كانوا يتكلمون عن جريمة غسيل الأموال في الكويت، وما ذكروا غير اسمي أنا واسم ابو بنتي، واتهمونا بغسيل الأموال".

وأضافت: "طبعا هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي، لأنها جريمة، وانا زعلت وايد، يعني أبوي الي هو أبوي صار عنده ذرة شك لما سمع الكلام، ما بالك الناس والميديا والبراندز الي اشتغل معاهم، وصح ما في شي قهرني كثر هالموضوع لأن كل الناس شايفين كم أنا ضحيت".

وتابعت: "السوشال ميديا مصدر رزقي ولقمة عيشي، فلما واحد يتهمني أن أنا فلوسي كذا يضرني، كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع، والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي، ما ادور تعويض مادي من القضية هذه عشان أرد اعتبار لي ولأهلي لانه صج انظلمنا".

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