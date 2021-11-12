حلمي بكر يهاجم عمر كمال : يعني إيه ينتج شرائط قرآن كريم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شن الموسيقار المصري حلمي بكر هجومًا حادًا على المطرب عمر كمال، بعد إعلانه تخصيص جزء من شركته الغنائية التي افتتحها مؤخرًا، لإنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جُدد.

وقال بكر لصحيفة «الوطن»: «مش لاقيين حاجة يعملوها، عارفين الحاجة لما تيجي تفرفر بتعمل اللي هما بيعملوه دلوقت دا».

وتساءل: «يعني إيه عايز ينتج القرآن الكريم.. هيتحجب ولا ايه؟، حقيقة اللي بسمعه أصبح عجب العجاب، مش فاهم ايه العك دا؟ كفايانا بقى، اتدمرنا، دا اسمه قرف».

وكان المطرب عمر كمال، أبدى لـ «الوطن»، نيته في إنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جدد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تراوده منذ فترة، ووجد الوقت مناسبًا لتنفيذها من خلال شركته التي أسسها قبل 8 أشهر.

وأعرب عمر كمال، عن سعادته تجاه ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن كليبه الأخير «ضيعنا»، والذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، الأربعاء، وتجاوز عدد مشاهديه حاجز المليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه.

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