هاني شاكر يكشف عن قرار نهائي سيغير مصير حسن شاكوش (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار سحب ترخيص مغني المهرجانات حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه.

وتحدث خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "الغلط اللي غلطه دا أنا واحد من الناس والمجلس معايا كلنا، قررنا سحب ترخيصه تماما ونهائيا، لأن الحقيقة إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية من الفن.. هذه النوعية الغريبة والعجيبة اللي احنا بنشوفها في الفن النهاردة، بناقص حسن شاكوش".

وأضاف: "المشكلة كبيرة وخطيرة، وعلى قد اللي اتعمل دا، متعملش في أي حته، مش بس في مصر يطلع يغني غنوة إباحية على المسرح، ويخلي الجمهور يشاركه غنائها".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا في 5 سبتمبر الماضي، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

🔴هاني شاكر يعلن انتهاء مسيرة حسن شاكوش الفنية نهائيًا: “سحبنا ترخيصه تمامًا و نهائي بدون رجعة “ ..



تفاصيل هذه القضية وغيرها من الأزمات في هذا اللقاء مع @HanyShaker في #ET_بالعربي : https://t.co/HOHmyzq9xU pic.twitter.com/WLJNOIMjQL — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 8, 2021

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