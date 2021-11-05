إيمان الحصري تنتصر على الخطأ الطبي بـ 8 عمليات جراحية

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلنت الصفحة الرسمية للاعلامية المصرية إيمان الحصري منذ ساعات، عن تعافيها وعودتها إلى القاهرة بعد إجراء جراحة ناجحة في ألمانيا، وجاء في المنشور «الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة. الحمدلله دائما و ابدا».

ودخلت إيمان الحصري في أزمة صحية بسبب خطأ طبي، وغابت على أثرها ما يقرب من 5 أشهر بينما اجرت 8 عمليات جراحية ما بين مصر وألمانيا.

وكان الحالة الصحية للحصري متدهورة منذ شهور وآخر منشور كتبته عائلتها على صفحتها منذ شهر تقريبا أعلنوا فيه بداية تماثلها للشفاء بعد رحلة مرض طويلة وقال المنشور «بفضل دعوات الطيبين و ملائكة الرحمة الذين جعل الله علي أيديهم الشفاء».

وسبق ذلك منشورًا قبيل العملية الاخيرة في المانيا قالت فيه اشرة ايمان: «تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية».

بدأت أزمة الإعلامية إيمان الحصري عندما ترددت أخبار عن اجرائها عملية جراحية، حدث بها خطأ طبي أدى لتدهور حالتها الصحية إثر فشل الجراحة الدقيقة التي أجرتها.

وفي ذلك الوقت نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية في بداية أزمتها الصحية منشورا قالت فيه «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحيه منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الاضرار الناتجه عن العمليه الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحاله او لا قدر الله اجراء عمليه أخري».

وأكدت مصادر مقربة من الحصري أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي تسبب لها في كل هذه المضاعفات بسبب الخطأ الطبي.

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