أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن حالة الفنانة سهير البابلي مستقرة، والتشخيص الطبي كان نوبة سكر وفقا لما أعلنته أسرتها.

ونفى زكي، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أن تكون البابلي قد تعرضت لأزمة قلبية أو أجرت جراحة قلب مفتوح. مؤكدا أن البابلي قيمة كبيرة وفنانة عظيمة.

ونفى زكي ما تردد حول فقدانه الذاكرة، مضيفا أنه تحسن وعاد لممارسة عمله. موضحًا أن أهلها يطلبون الدعاء لها، ويؤكدون تحسن صحتها يوما بعد يوم.

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