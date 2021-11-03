تطورات غير سارة في الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، عن تطورات غير سارة في الحالة الصحية لوالدتها، مؤكدة أن حالتها لا تزال حرجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وقالت نيفين، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء dmc»، إن والداتها موجودة حاليا بالرعاية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة. وأضافت ابنة الفنانة القديرة: «كل ده سببه السكر، حصلها هبوط جامد بالسكر من فترة، وبعد كدا عمل جلطة، وبعد كدا الجلطة عملت ميه على الرئة، وعضلة القلب وقفت فجأة، وكل ده رايحين جايين على الرعاية بقالنا شهر ونص».

ولفتت إلى أن بعد كل هذا منعها الأطباء من مغادرة المستشفى من جديد؛ لوضعها على جهاز التنفس وغيره من الأجهزة الصحية؛ لمراقبة الرئة وعضلة القلب ومستوى الأوكسجين بالدم.

وتابعت: «هي شوية حاجات كدا ورا بعض، والحمد لله، ويا رب يشفيها، ولو سمحتوا الدعاء متبطلوش دعاء».

وتعد الفنانة القديرة سهير البابلي، واحدة من أشهر نجمات الوسط الفني، اللاتي استطعن النجاح على مستوى السينما والمسرح والدراما، ومن أشهر أعمالها مسرحية «ريا وسكينة»، والعمل الفني «بكيزة وزغلول»، الذي قدم سينمائيا ودراميا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news