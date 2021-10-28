تركي آل الشيخ يتصدر «السوشال ميديا» بحديث «مستفز» عن سميرة توفيق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارا حديث لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن الفنانة سميرة توفيق موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مشاركته في غرفة نقاش بثت مباشرة عبر تويتر شارك فيها صحافيون وفنانون.

وردا على سؤال ما إذا كان من المتوقع مشاركة فنانين كبار في موسم الرياض، مثل سميرة توفيق أجاب آل الشيخ «هدفي تجاري.. أدعو أشخاصا تملأ المسرح بالجماهير لا أكرم أحدا».

واسترسل آل الشيخ بالقول إن «تسعين 90% من جيل سميرة توفيق ماتوا ولم يبق منهم غيرك» مخاطبا الصحافي.

جواب آل الشيخ سرعان ماتحول إلى مادة دسمة للنقاش والحوار على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لوجهة نظره، ورافص للكلام الذي وصف بالمستفز، مدافعين عن فنانة قديرة قدمت الكثير لجمهورها على مدار سنوات طويلة

وتحت وسم #سميرة_توفيق تداول مغردون مقاطع من حفلاتها وأغانيها الشهيرة وعبر مغردون من الشباب عن حبهم لها، مخالفة لما قاله آل الشيخ ومن وافقه من أن جمهورها من كبار السن فقط.

ولم يرد تركي آل الشيخ على هذا الجدل حتى الساعة.

المذيع يسأل تركي آل الشيخ : هل سيتم دعوة #سميره_توفيق بموسم الرياض وتغمز لكبار السن ، هدفي تجاري بحت وليس تكريم pic.twitter.com/Ce9c7UdH2Y — الموجز السعودي (@saudistuff) October 27, 2021

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