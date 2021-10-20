وائل جسار: لن أكرر الغناء مع حسن شاكوش وعمر كمال

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الفنان وائل جسار، إنّه لن يُكرر تجربة الغناء مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، بعد التجربة التي جمعتهما في أوبريت "مصر حكاية" قبل نحو عام.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن وائل جسار قوله، إن اللون الغنائي الذي يقدمه مختلف عما يقدمه حسن شاكوش وعمر كمال، مشيراً إلى أنه شارك معهما في الأوبريت باعتباره عمل وطني.

وأضاف أن تصريحه لا يعني التقليل من قدر حسن شاكوش وعمر كمال، مؤكداً أن هذين المطربين لهما جمهور واسع، ووصفهما بأنها "رجالة وذوق وطيبة وأخلاق، ولم يرى منهم إلا كل خير".

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