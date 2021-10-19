مي كساب: زوجي وأولادي وأبويا وحشوني قوي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قدمت الفنانة مي كساب الشكر لكل من ساندها في محنة إصابتها بفيروس كورونا من عائلتها وأصدقائها وزملائها وجمهورها، مؤكدة أنها أصبحت أفضل وتتطلع إلى انتهاء فترة العزل.

وقالت الفنانة مي كساب في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "دائما وعد الله حق، ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن، من كل محنة منحة، ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه.. شكراً شكراً من قلبي".

وأضافت مي كساب: "وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحة من رب العالمين، الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي، وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم، يارب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده، شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري".

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