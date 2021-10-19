تفاصيل جديدة في حادث وائل كفوري.. دخل في غيبوبة ولم يتذكر شيئاً

المصدر: بيروت - متابعات

كشف صحافي لبناني عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذى تعرض له الفنان وائل كفورى، وأكد أن الفنان وائل كفوري خرج من المستشفى وكان مصاباً برضوض في مناطق متفرقة من جسده.

وقال الصحافي علي قباني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إن الفنان وائل كفوري خرج من نافذ السيارة وكان مغمى عليه حتى وصلت سيارة الإسعاف، وحينما وصل إلى المستشفى لم يكن يتذكر شيء عن الحادث.

وأضاف أن شانا عبود صديقة الفنان وائل كفوري تعرضت أيضاً لرضوض ونقلت معه إلى المستشفى وغادرتها أيضاً.

وأشار الصحافي اللبناني إلى إن الفنان وائل كفوري حالته مستقرة وجيدة، ويعاني فقط حالياً من رضوض في وجهه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news