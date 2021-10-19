محمد رمضان يسترجع ذكريات قطار الدرجة الثالثة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حكى الفنان محمد رمضان جانباً من بداياته الفنية، وقال إنه كان يستقل الدرجة الثالثة في القطار المتجه إلى الإسكندرية، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه لو تم تخييره بين راحة البال في الماضي والآن، سيختار الآن.

وقال الفنان محمد رمضان في منشور على حسابه بموقع أنستغرام: "في البداية كنت بسافر بقطار درجة ثالثة إسكندرية علشان أعرض مسرحيتي، وكنت أنا وأصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين".

وتابع: "والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي بضحك أكتر ومرتاح أكتر.. الحمدلله".

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