حمزة أحمد السقا يقلد حركات والده.. صور

المصدر: القاهرة - متابعات

قلد حمزة نجل الفنان أحمد السقا بعض حركات "الأكشن" الخاصة بوالده، وذلك على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وحضر حمزة مع والدته المذيعة مها الصغير العرض الأول للفيلم المصري "ريش" والذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الخامسة للمهرجان، ثم وقف على السجادة الحمراء وقام بآداء بعض الحركات تيمناً بوالده النجم أحمد السقا صاحب مدرسة الحركة والإثارة في السينما المصرية، وفق ما ذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

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