حسن أبو الروس صاحب الملابس الغريبة: التريند بيجري ورايا

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الفنان حسن أبو الروس إنه لا يهتم بالانتقادات السلبية ويضع تركيزه الأكبر واهتمامه على عمله فقط، ويحترم الآراء طالما بطريقة محترمة ودون إساءة، وذلك في تعليق له على الانتقادات التي وجهها له جمهور السوشيال ميديا بعد ظهوره بملابس وإطلالات غريبة في مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف أبو الروس في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، رداً على الاتهامات له بالسعي وراء تصدر التريند، قائلا: "بالعكس.. التريند هو اللي بيجري ورايا"، موضحاً أن اهتمامه بالأزياء الغريبة جزء من شخصيته وليس سعيا وراء لفت الأنظار كما يردد البعض.

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