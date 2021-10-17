نجلاء بدر: قماش الفستان لم يظهر في الكاميرا

المصدر: القاهرة - متابعات

علقت الفنانة نجلاء بدر على الجدل الواسع الذي أثاره الفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن الفستان كان طويلاً وهناك قماش خفيف لكنه لم يظهر في الكاميرا.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "تفاجأت بالانتقادات وتوترت كثيراً، أنا اخترت الفستان الأكثر جمالاً وليس الأكثر عرياً، وهناك قماشة من نوع الفيلية ولكنها لم تظهر في الكاميرا، فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطه بالكاميرات، وأغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي أنتي لابسة قطعة فنية".

وتابعت بحسب موقع "مصراوي": " أنا مش قصدي ارتدي فستان جرئ وإلا كنت هفتح النص التاني من الفستان، بالإضافة إلى أن مواصفات العري غير موجودة في الفستان لأن منطقة الصدر متغطية، الفستان ليس مكشوف فصدري لم يكن ظاهراً وكذلك نص بطني والجزء الأخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل".

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