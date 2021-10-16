دوللي شاهين تتعرض للاعتداء والضرب المبرح

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة دوللي شاهين للاعتداء والضرب المبرح على يد عدد من الأشخاص، وأكد المستشار الإعلامي لها أنها لن تتمكن من الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي، وأكد أن حالتها الصحية تتحسن بشكل بسيط للغاية وتخضع للعلاج.

ونقلت وسائل إعلام عن المستشار الإعلامي لدوللي شاهين، عصام ميلاد، قوله إن دوللي تعانى من حالة نفسية سيئة، ولا تستطيع الحديث حالياً، وستكشف تفاصيل الواقعة والمعتدين عليها بعد أن تتحسن حالتها الصحية والنفسية.

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