مفاجأة.. دوللي شاهين لم تتعرض للضرب والواقعة مفبركة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تسببت الفنانة دوللي شاهين في حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين بعد تداول صور وتصريحات منسوبة لمستشارها الإعلامي عن تعرضها للاعتداء والضرب المبرح من مجهولين، فيما تبين لاحقاً أن واقعة الاعتداء مفبركة وأن الصور المتداولة هي جزء من أحد المسلسلات التي تقوم بتصويرها.

وقالت الفنانة دوللي شاهين في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية: "أنا الحمد لله بخير، ولا صحة لما تم تداوله عن تعرضي للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين"، فيما تبين أن الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لدوللي شاهين وهي في المستشفى كانت دعاية لمسلسلها "المماليك"، الذي يتم تصويره حالياً .

وقدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغاً للنائب العام المصري، ضد الفنانة دوللي شاهين، بسبب مزاعم تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وقال وفق صحيفة "الوطن": "مازال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوء ما فينا، فقد ادعت ممثله لبنانية تدعى دوللي شاهين تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذعر بين نفوس المواطنين وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل فيه الفنانة".

وتابع: "تلك الأفعال المستهترة تمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات"، وحمل البلاغ رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام، وطالب المحامي بتطبيق نصوص مواد الاتهام ومنع دوللي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورا من مصر بعد محاكمتها وتوقيع أقصى عقوبة عليها وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر واتخاذ اللازم قانونا.

ويشار إلى أنه بعد أن كان المستشار الإعلامي لدوللي شاهين، عصام ميلاد نصر الله، ينشر أخباراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الاعتداء عليها ودعوات لها بالشفاء، بات ينشر اليوم مواد صحافية لها علاقة بأن صور الاعتداء هي جزء من مسلسل المماليك.

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