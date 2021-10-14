عمل فني جديد عن قصة حياة بوب مارلي

المصدر: لندن - رويترز

سيتناول عمل موسيقي قصة حياة نجم الريجي الجاميكي الراحل بوب مارلي وأغانيه وسيعرض العمل الفني في حي ويست إند بلندن.

ويروي العمل الذي سيعرض الشهر الجاري على مسرح ليريك بعنوان «استيقظ، قف! أوبريت بوب مارلي» نشأة مارلي في جيتو كينجستون ثم انطلاقه إلى سماء النجومية العالمية.

ولد مارلي في عام 1945 في بلدة وان مايل الريفية في جاميكا وأصبح نجما عالميا ذائع الصيت بأغان مثل «نو وومان، نو كراي» و«وان لاف» و«آي شوت ذا شيريف».

وتوفي بمرض السرطان عام 1981 عن 36 عاما.

وقال كلينت داير مدير العرض لرويترز «نحن نحاول حقا إظهار الجانب الإنساني في الرجل، نحاول إظهار ما جعله يصل للعالمية فعلا ولماذا كانت الاختيارات التي وقع عليها».

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