"زوجة اللمبي".. نيفين مندور تعود للترند مجدداً بعد السجن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدر ، اسم الممثلة المصرية ​نيفين مندور زوحة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك"، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث "التريند"، مؤخراً.

وخرج اسم نيفين مندور للنور مجدداً بعد تداول صورة جديدة لها في إحدى السهرات، ليتصدر اسمها الترند، خصوصاً وأن العديد من متابعيها اعتبر هذه الإطلالة هي الأولى لها بعد غياب سنوات.

لكن في الحقيقة أن الصور المتداولة حالياً لنفين مندور هي قديمة، تعود إلى العام 2014، في حفلة عيد ميلادها.

واشتهرت نيفين مندور بدور "فيحاء"، إلى جانب الممثل المصري ​محمد سعد،​ "اللمبي"، في فيلم "اللي بالي بالك"، ليعود اسمها للظهور مجدداً حين ألقي القبض عليها في العام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات، وتم ضبطها من خلال مباحث الإسكندرية وبحوزتها "سيجارة حشيش" وأربع طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، وذلك بعد أن حاولوا الهرب من أحد الأمكنة الأمنية بالإسكندرية، وأفرج عنها لاحقاً بعد دفع كفالة في العام 2016، وجرى إطلاق سراحها، لتعود الشرطة وتقبض عليها في العام نفسه بتهمة مماثلة قبل أن يتم الإفراج عنها بسند إقامة.

قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم "اللي بالي بالك" من خلال شخصية فيحاء وحققت نجاحًا كبيرًا مع الفنان محمد سعد.

وقدمت مسلسل راجعلك يا اسكندرية مع الفنان خالد النبوي، واختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

شاركت في المسلسل الكوميدي "مطعم تشي توتو" من بطولة فاروق الفيشاوي، وسمير غانم، كريمة مختار وصلاح عبد الله.

وتميزت الفنانة نيفين مندور بالظهور النادر سواء بمشاركتها في التمثيل أو في العالم الافتراضي، إذ أن حسابها على موقع "فيسبوك" لم تشارك من خلاله سوى بالقليل، سواء بنشرها الأدعية الدينية والصور التعبيرية، كما أنها لم تغير صورة حسابها منذ عام 2011.

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