ملامح الشيخوخة تظهر على سوسن بدر

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها تبدوا عليها ملامح الشيخوخة، لكن ليست هذه الحالة التي تبدوا عليها حالياً، وإنما الصورة عبارة عن مكياج لدورها في مسلسل "السيد زينب".

وقالت سوسن بدر في حسابها على موقع أنستغرام: "مين شاف الحلقة الأولى من مسلسل السيده زينب؟ مكياج رائع".

وتدور أحداث مسلسل "السيدة زينب"، في منطقة السيدة زينب وحي زقاق المدق بالعاصمة المصرية القاهرة، ويتناول المسلسل قصصاً من تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news