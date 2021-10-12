دينا تتبرع بأعضائها بعد وفاتها

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت الفنانة دينا، تأييدها لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، التي أطلقتها الفنانة إلهام شاهين، وقالت: "لو كان التبرع بالأعضاء حلالاً فسوف أوصي المقربين مني بالتبرع بأعضائي للغلابة الذين يحتاجون لزراعة قلب أو كبد أو قرنية وما إلى ذلك".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الفنانة والراقصة دينا قولها: "طالما أن هذا التبرع سيصب في صالح الغير ولا يخالف الشرع والدين فلا أجد مانعا من التبرع لأني هكون مت خلاص، وأدعو الله حينها أن يكون هذا الفعل في ميزان حسناتي".

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