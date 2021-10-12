أحدث ظهور لمحمد منير بـ"الجلابية" في عيد ميلاده.. و"قُبلة على الخد" من أكرم حسني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر الكينج محمد منير في صورة جديدة برفقة الفنان أكرم حسنى، والذي حرص على تهنئته بعيد ميلاد، أول من أمس الأحد.

نشر الفنان أكرم حسنى عبر حسابه على انستغرام، صورة للاحتفال بعيد ميلاد محمد منير، ظهر خلالها الكينج وهو يرتدى "الجلابية" ويقبله أكرم حسنى على خده.

ويتزامن اليوم العاشر من أكتوبر مع احتفال الكينج محمد منير بعيد ميلاده بعدما صنع اسمه وحفره بين كبار المطربين مستندًا إلى جماهيرية كبيرة تزيد كل عام منذ أول ألبوماته الذي طرحه عام 1977، من خلال البوم "علمونى عنيكى"، ليبدأ مشوار استغرق 44 عامًا من الغناء تألق فيه وصار ملكًا بالنسبة لجماهيره ممن أطلقوا عليه لقب "الكينج".

ولد محمد منير في محافظة أسوان عام 1954، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحمن منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم "شبابيك". كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين.

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