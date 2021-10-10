عامر منيب يتصدر التريند بعد 10 أعوام على رحيله

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدر المطرب الراحل عامر منيب تريند موقع البحث "جوجل" بعد احتفال ابنته "مريم" بخطوبتها، وهي الوحيدة بين شقيقاتها الثلاث التي اتجهت إلى مجال الغناء.

وتوفي المطرب عامر منيب في أحد مستشفيات القاهرة يوم 26 نوفمبر 2011، عن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراعٍ مع مرض السرطان دام أكثر من عامين.

واحتفلت مريم عامر منيب، بخطوبتها مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالجونة، وسط حضور عائلي بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الفن بينهم الفنانة شيرين رضا.

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