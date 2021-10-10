رانيا يوسف تستعد لمهرجان الجونة: "الفساتين مفاجأة"

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت دعوة لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذى سيقام في الفترة من 14 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري، كاشفة عن تحضيراتها واستعداداتها لهذا المهرجان بفساتين ستكون مفاجأة، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الفنانة رانيا يوسف قولها، إنها سوف تحضر المهرجان منذ أول ليلة وستتواجد على الريد كاربت في حفل الافتتاح، قائلة إن "الفساتين التي ستظهر بها في المهرجان جاهزة".

وأضافت: "حضرت كل فساتيني وهي مناسبة لي للغاية، ولكني لن أكشف حاليا عن مصمميها حتى تكون مفاجأة في الحفلات".

يشار إلى أن إطلالات الفنانة رانيا يوسف في المهرجانات الفنية دائما ما تثير الجدل بين جمهورها.

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