سوزان نجم الدين تجسد شخصية مارلين مونرو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها ستجسد شخصية الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، في فيلم عالمي يجري التحضير له حالياً. ونقلت عنها صحيفة "الوطن" المصرية قولها، إنها رشحت لأداء شخصية مارلين مونرو، أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة أبنائها منذ فترة.

أضافت أنها فوجئت بفتاة أمريكية تتطلع إليها أينما تواجدت، ما لفت انتباهها وانتباه أفراد عائلتها، وتوجهوا إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لهم، وأخبرتهم الفتاة بأنها تعمل في شركة وتبحث عن امرأة تجسد شخصية مارلين مونرو، ولم تكن تعلم بعملها كممثلة من الأساس.

وأشارت إلى أن الفتاة وجدتها قريبة الشبه من الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، فضحكت حينها وظنّت أن كلامها مزحة ولكنها أطلعتها على تفاصيل المشروع، واصطحبتها إلى أحد الاستوديوهات، وأجريت أكثر من جلسة تصوير بملامح وتعبيرات وماكياج مارلين مونرو.

وبخلاف تصريحاتها للصحيفة المصرية، نشرت سوزان نجم الدين على حسابها بموقع "أنستغرام" صورة لها، وعلقت عليها بالقول: "#مارلين_مونرو #قريبا #سوزان_نجم_الدين مين مع؟ ومين ضد؟".

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