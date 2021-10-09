سهير رمزي: أجهضت نفسي 3 مرات خوفاً على النجومية

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت الفنانة سهير رمزي إنها حملت 3 مرات خلال زيجاتها، ولكنها لم ترغب في الإنجاب وكانت تلجأ كل مرة إلى الإجهاض، لافتة في تصريحات تلفزيونية إلى أن أحد أزواجها انفصل عنها لعدم رغبتها في الإنجاب.

وأشارت سهير رمزي إلى أنها ندمت على قيامها بالإجهاض خوفاً على الشهرة والنجومية، مضيفة في برنامج "السيرة" على قناة DMC، أن والدتها كانت تحزن ولا ترغب في الحديث معها بسبب قرارها بالإجهاض دون موافقتها أو أزواجها في كل مرة.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الوطن" المصرية أنها عندما رغبت في اعتزال التمثيل كانت قد تقربت إلى الله بدرجة أكبر، مضيفة أنها كانت تصلي وتصوم وتحج وعرفت أن هناك أشياء خطأ كانت تقوم بها دون أن تدري أنها خطأ.

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