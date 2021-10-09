السودان تودع عبد الرحمن عبد الله «بلوم الغرب»

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

ودعت الساحة الموسيقية السودانية والعربية الفنان السوداني الكبير عبد الرحمن عبد الله، الشهير بـ«بلوم الغرب»، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة التي نقل إليها للعلاج.

ولزم عبد الرحمن عبد الله، فراش المرض بعد معاناة طويلة مع داء الغضروف الذي ظل يتلقى بسببه العلاج للتعافي منه داخل وخارج السودان.

ألف ولحن عبد الرحمن عبد الله، عددا كبيرا من الاغنيات، التي صنعت له نجومية كبيرة.

ولد الموسيقي الراحل الفقيد في بمدينة بارا شمالي كردفان، واشتهر بأغانيه التي ذاع صيتها بصوته الطروب ولحنه الشجي، وتميز بتلحين جميع أغانيه دون استعانة بملحنين آخرين. ومن أشهر أغاني الراحل: البلوم، ضابط السجن، ست الفريق، جدي الريل، شقيش تقول لي مروح، الليموني، وغيرها.

وكان آخر ظهور إعلامي للراحل حينما زاره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في منزله في يوليو الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news