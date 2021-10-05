عمرو دياب يتصدر التريند بأغنية جديدة

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع يوتيوب، بعد طرحه أغنية "حلو التغيير"، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وتصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" في شهر سبتمبر الماضي بأغنيته الجديدة "أحلى ونص"، فيما حل في المركز الثاني أحمد كامل بأغنية "على عيني"، وفي المركز الثالث محمد حماقي بأغنية "لو هتسيب"، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان خطر"، وفي المركز الخامس أحمد سعد بأغنية "الملوك".

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