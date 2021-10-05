عبير صبري "فرحانة" بتعطل فيس بوك

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة عبير صبري إنها بقدر ما تضايقت وتلخبطت بالعطل الذي أصاب فيس بوك وأنستغرام وواتساب، إلا أنها فرحت للتخلص من السيطرة التي تمارسها تلك التطبيقات على المتابعين.

وقالت عبير صبري في منشور على أنستغرام، بعد عودة الموقع للعمل: "علي أد ما اتضايقت واتلخبطت بالعطل اللي اصاب فيس بوك وانستجرام علي أد ما فرحت لأننا هنخلص من كم الطاقات السلبية والسيطرة اللي بتمارسها علينا التطبيقات دي، وإننا كلنا مشدودين ليل ونهار للتليفون".

أضافت: "حسيت إننا ممكن نتغير للأفضل وحياتنا ترجع حلوه زي زمان.. بس المهم بصراحة الواتساب فقط".

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