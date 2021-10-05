إيمان الحصري تخضع لعمل جراحي دقيق في ألمانيا

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

خضعت الاعلامية المصرية ايمان الحصري اليوم لعملية جراحية دقيقة، في ألمانيا، وكتبت أسرتها في «فيس بوك»: «تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطى أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية».

وكانت الإعلامية الحصري، وصلت إلى ألمانيا قبل شهر تقريبًا، بشأن استكمال رحلتها العلاجية، حيث تعرضت لخطأ طبي في شهر أبريل الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، خلال خضوعها لعملية جراحية، لتدخل بعدها في مرحلة من التدهور الصحي إثر هذا الخطأ، وأجرت عمليات عدة بعدها.

آخر اطلالة للحصري، على منصات التواصل الاجتماعي كان في أغسطس الماضي، قائلة: «أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا».

وتابعت: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».

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