وفاء عامر تثير الجدل..ماذا قالت عن الطلاق والحجاب؟

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها لا يمكن أن تطلب الطلاق من زوجها في أي يوم من الأيام قائلة: «عمرى ما هطلب الطلاق من جوزي حتى لو خانني، ولو خانني هبقى أنا السبب».

وتصدرت تصريحات وفاء عامر في برنامج الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الجدل، مشيرة إنها كانت تفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب، لكن زوجها حسم لها الأمر، بالقول «إذا فكرت في الخروج من الوسط فلن تستطيعن العودة مرة أخرى، وإذا ارتديت الحجاب فلن تخلعيه».

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