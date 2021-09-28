معركة بالأراجيل والصحون في حفل وديع الشيخ (فيديو)

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

شهد حفل للفنان وديع الشيخ في أحد مطاعم واجهة بيروت البحريّة، مشاجرة بين عدد من مرتادي المكان نجم عنه عراك بالأيدي وتضارب بالنراجيل والصحون.

وانتشر فيديو من داخل المطعم يوثّق تطوّر الإشكال الى عراكٍ بالايدي تضارب عنيف بالنراجيل والصحون، وأشارت مصادر أن الفنانة نورهان كانت من بين الساهرين ما أدّى إلى إصابتها بزجاج الصحون في وجهها وجسدها.

اشكال بين الحضور داخل احد المطاعم في واجهة بيروت البحرية في حفل #وديع_الشيخ واصابة الفنانة #نورهان بزجاج الصحون pic.twitter.com/IemFQDGgR6 — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) September 27, 2021

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