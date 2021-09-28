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    معركة بالأراجيل والصحون في حفل وديع الشيخ (فيديو)

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    • متابعة- موقع الامارات اليوم
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    شهد حفل للفنان وديع الشيخ في أحد مطاعم واجهة بيروت البحريّة، مشاجرة بين عدد من مرتادي المكان نجم عنه عراك بالأيدي وتضارب بالنراجيل والصحون.

    وانتشر فيديو من داخل المطعم يوثّق تطوّر الإشكال الى عراكٍ بالايدي تضارب عنيف  بالنراجيل والصحون، وأشارت مصادر أن الفنانة نورهان كانت من بين الساهرين ما أدّى إلى إصابتها بزجاج الصحون في وجهها وجسدها.

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