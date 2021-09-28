طليقة طارق العريان تكشف تفاصيل مشاجرة ابنها في بيروت: دافع عن خطيبته

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

قالت هالة العتال، طليقة المنتج والمخرج طارق العريان، تفاصيل نجاة ابنها عمر، من الموت في لبنان، مؤكدةً أنّها لن تترك حقه يضيع هباء.

ولفتت طليقة طارق العريان إلى أن ابنها من المخرج الشهير عاد إلى مصر، بعدما وقع في مشاجرة أدّت إلى دخوله المستشفى، وخضع لعدة عمليات جراحية ليستقر وضعه الصحي.

وقالت العتال، في "فيسبوك": "ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصاً المرأة، يعني ابني مضربش حد على وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته إنه مرضيش يسلم على واحدة فهي اضايقت أوي وعملت المشكلة".

وأضافت العتال: "عمر كان لوحده بس، وفجأة بقى في خناقة مع عشرة، للأسف إني بقول رجالة، وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته، والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه، وكان حيتقتل لولا ستر ربنا".

وقالت: "حق ابني هيرجع إن شاء الله وأنا واثقة في القضاء اللبناني.. ومعلومة بيحاولوا يعتذروا وكلموا عمر وطارق كتير وعندي المكالمات، وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين إن مصيرهم السجن، وده استحالة طبعاً لأن ابني عمل عمليات وده حرام".

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