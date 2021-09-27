والد حلا شيحة يصدم جمهورها: خلعت الحجاب من جديد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، إنها عادت وقامت بخلعة دون ضغط أو تأثير من أحد.

وقال أحمد شيحة في برنامج «حروف الجر»،:«عندما ارتدت إبنتي الحجاب،«هي الآن غير محجبة».

وكانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت، موجة واسعة من الجدل بعد» دعوتها الوسط الفني إلى التوبة«، وإعتراضها على عرض كليب أغنية»بحبك«، من فيلم»مش أنا«، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني، بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

بدأت الأزمة مع نشر الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها في موقع«إنستغرام»، تعليق مطول وكتبت:«أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه».

وأضافت حلا:«إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

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