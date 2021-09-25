ياسمين عبدالعزيز «وحش الكون».. أحمد العوضي يحتفي بزوجته على طريقته

بصورة وتهنئة لـ«وحش الكون»، وعلى طريقته الخاصة، احتفى الفنان أحمد العوضي بعودة زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز إلى مصر، بعد رحلة علاج في سويسرا، إثر الأزمة الصحية التي تعرّضت لها.

ونشر أحمد العوضي، صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز برفقة الأطباء المعالجين فى سويسرا، قبيل مغادرتها المستشفى والعودة إلى مصر، على حسابه على «إنستغرام». وأرفق صورة زوجته بأغنية المطرب عمرو دياب: «هلا هلا» ومن كلماتها في البداية: «حمد الله ع السلامة.. هلا هلا.. اشتقنا ليكم ياما.. هلاهلا».

وكتب العوضي على الصورة المنشورة: «ألف حمد لله عليك يا وحش الكون»، وهو اللقب الذي يدلل به زوجته دوماً في التعليقات.

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