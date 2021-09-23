شيرين أبو العز تكشف تفاصيل مشكلتها مع ابن طارق العريان في لبنان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الممثلة شيرين ابو العز تفاصيل الخلاف الذي وقع بينها وبين عمر إبن المخرج طارق العريان، وروت شيرين لتلفزيون «الجديد» تفاصيل ما حصل في تلك الليلة بينها وبين عمر، وكيف تسببت شابة كانت برفقته بوقوع الخلاف.

وأكدت أن ما أشيع إليه عارٍ تماما من الصحة، مضيفة أنها لم تتشاجر مع نجل طارق العريان أبداً، وشرحت أنها التقت عمر في مكان عام بالصدفة، ثم اقتربت منه لتلقي السلام فتفاجأت بشابة كانت معه دخلت بينهما وشدت العريان إلى جانبها.

وأضافت أن الموقف أثار انتباه الموجودين، لافتة إلى أنها عادت إلى مكانها بشكل طبيعي وأكملت سهرتها بكل هدوء، إلا أن تلك الفتاة قد بادرت مرة أخرى بأفعال استفزازية، وفق تعبيرها، وحين تدخل أحد أصدقاء شيرين لحل الأزمة نشب خلاف بين الشبان تطور إلى مشاجرة، نافية كل ما تردد عن اعتداء العريان عليها بالضرب.

وأوضحت أنها بادرت بالسلام على العريان بناء على علاقة صداقة قديمة تربطهما ببعض لا أكثر. وأكدت شيرين إن المخرج طارق العريان تواصل معها وكذلك والدة عمر، وأكدوا لها على تضامنهم معها.

وكشفت شيرين عن الرضوض التي تعرضت لها ليلتها، مؤكدةً أن خضعت لكشف من الطبيب الشرعي وأنها تقدمت بدعوى قضائية ضدّ عمر بعدما أصر هو على رفع دعوى قضائية ضدها.

ونشرت معلومات صحافية، ان الشرطة اللبنانية استدعت كلاً من ​شيرين أبو العز​ وصديقها الذي ضرب نجل المخرج ​طارق العريان​ عمر وخطيبته للتحقيق معهما بالواقعة، خصوصاً أن المعتدى عليه حصل على تقرير طبيب شرعي يقضي بتعطيله عن العمل مدة ستة أسابيع.

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