ملكة جمال مصر 2021.. نادين الجيار تفوز بالتاج (صور)

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

من بين 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وبعد منافسة مع 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية، فازت نادين الجيار (22 عاماً) بلقب «ميس إيجيبت 2021»، ونالت حبيبة عثمان لقب ملكة جمال مصر للمراهقات، خلال المسابقة التي أعلنت نتائجها أمس الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترطت المسابقة ألا يقل عمر المشاركات عن 18 سنة والطول عن 165 سم، مع اللباقة وحسن المظهر والحضور والرؤية لخدمة المجتمع، حسب تقارير إعلامية.

وأعلن مسؤولون عن المسابقة أن التدريبات والتصفيات امتدت لنحو ثلاثة أشهر. وتضمن الحفل الختامي عروضاً عدة، وأسئلة المقابلة الشخصية لقياس ثقافة المتسابقات.

يذكر أن الفائزة بلقب ملكة جمال مصر 2021 نادين الجيار، من مواليد مدينة المنصورة، وتدرس في السنة النهائية بكلية طب الأسنان.

وقالت نادين بعد تتويجها بالتاج، إنها لم تتوقع الفوز باللقب، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها «كائنة اجتماعية» ومثقفة، ونوعاً ما جميلة.

واعتبرت اللقب شاملاً، لأن اختيار «الملكة» يكون وفقاً لمعايير كثيرة، وليس مجرد الشكل والجمال.

يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة، ضمت الفنانة ريم البارودى، والفنان فراس سعيد، والإعلامية هبة الأباصيرى، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وملكات جمال سابقات وعدداً من نجوم المجتمع، حسب موقع «الأهرام».

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