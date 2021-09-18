محمد هنيدي: قررت اعتزال التمثيل.. والجمهور: «أكيد بتهزر»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في قرار صباحي مفاجئ، يحمل حساً كوميدياً، أعلن النجم المصري محمد هنيدي أنه سيعتزل التمثيل ليتفرغ لمهنته الجديدة كمطرب أفراح شعبي.

وغرد محمد هنيدي صباح اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

وأضاف: «أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الافراح بدءاً من نهاية شهر ايلول» سبتمبر الجاري، داعياً متابعيه وجمهوره: «أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

وتفاعل متابعو الفنان الكوميدي، وعلق البعض: «انت أكيد بتهزر»، فيما أشار آخرون إلى تجربة «عندليب الدقي»، داعين الفنانين هم الآخرون محمد هنيدي بحس ساخر إلى عدم تكرارها.

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