أحمد فهمي: أخي كريم أصيب بجلطتين ولاعلاقة للقاح «كورونا»

المصدر: متابعة-الامارات اليوم

نفى الفنان المصري أحمد فهمي ما تردد على منصات التواصل الإجتماعي من أخبار بشأن تسبب لقاح «كورونا» في إصابة شقيقه كريم فهمي بجلطتين في الرئة.

وقال فهمي، إنه لا أحد يعلم السبب وراء إصابة كريم بجلطتين، مضيفاً لصحيفة «الوطن»: «كل الكلام اللي بيتقال عن تسبب لقاح كورونا في إصابة أخي بالجلطتين غير صحيح، محدش يعرف السبب لحد دلوقتي».

وكان الفنان أحمد فهمي قد عاد إلى القاهرة، اليوم الجمعة، قادماً من دبي، بعد علمه بتعرض شقيقه كريم فهمي لأزمة صحية مفاجئة.



وتعرض الفنان كريم فهمي خلال الساعات الماضية لأزمة صحية استدعت نقله بشكل عاجل الى العناية المركزة بأحدى مستشفيات القاهرة، ولايزال فيها حتى اللآن لضمان عدم حدوث أي مضاعفات أخرى.

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