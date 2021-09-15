بيع أحذية الممثلة الفرنسية كاثرين دونوف في مزاد.. فيديو

المصدر: باريس - د ب أ

تم بيع أحذية بكعب عال وصنادل وأحذية بساق طويلة (بوت) من إنتاج علامات تجارية رائدة كانت تخص النجمة السينمائية كاثرين دونوف في مزاد في فرنسا.

وحصد المزاد الخيري المقام على الإنترنت أكثر من 47 ألف يورو (55566 دولارا أميركيا) أمس، وفقا لدار المزادات الباريسية (أركوريال).

ودفع أعلى سعر جامع مقتنيات مقابل حذاء أسود بكعب عال من طراز إيف سان لوران، حيث بلغ 1300 يورو.

وعرضت دونوف أيضا ثلاث حقائب صغيرة بالمزاد بالإضافة إلى حوالي 125 زوجا من الأحذية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص عائدات المزاد إلى منظمة "ريستوس دو كور" (مطاعم القلب)، التي توزع الطعام على المحتاجين وتدعمهم في حياتهم اليومية.

وذكرت دونوف أنها دعمت المنظمة بالفعل عدة مرات من قبل.

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