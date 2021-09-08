ليلى طاهر: اعتزلت التمثيل وقراري لا رجعة فيه

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكدت النجمة القديرة ليلى طاهر، أن اعتزالها التمثيل قرار لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن ما كان يعرض عليها في الفترة الماضية لا يليق بماضيها الفني الطويل، ويكفيها ما صنعته من تاريخ.

وقالت النجمة إنه يكفيها ما صنعته، ولا داعي للظهور على الشاشة من أجل الظهور أو المال، إذ تحترم جمهورها وفنها، لافتة إلى أنه بعد الفترة الطويلة التي غابتها لا يمكن أن تعود.

وفي عام 2014، كانت آخر إطلالة للفنانة ليلى طاهر (79 عاماً) - التي تعد من زمن الفن الجميل - في مسلسل «الباب في الباب».

وأوضحت ليلى طاهر، لبرنامج لـ«حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس» الليلة الماضية، أن قرارها بالاحتجاب عن الساحة لا رجعة فيه، إذ تقضي أوقاتها بشكل عائلي حالياً، واقتربت من العائلة والأصدقاء أكثر من قبل.

وعن الأعمال الفنية وما يحدث في الساحة، اعترفت بأنها أحياناً تتابع، معتبرة أن ما يقدم اليوم مختلف عن السابق، ولكن توجد أعمال جيدة، وتعذر هي شخصياً من يعملون في هذه الأجواء الصعبة، بسبب كورونا والظروف الحالية.

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